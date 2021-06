Schnecken fressen die Gärten leer

Wer nicht zu Chemie greifen will, dem bleibt nichts anderes übrig, als die schleimigen Tiere händisch zu bekämpfen - sei es sie in der Dämmerung einzusammeln oder die Gelege zu vernichten. Es gibt auch die Möglichkeit die Beete mit speziellen Blechen zu schützen. „Das nützt aber nichts, wenn die Schnecken bereits im Garten sind“, warnt Schrott-Moser. Oft werden mit den eigenen Kompost die Eier der Nacktschnecken in den Garten oder das Hochbeet gebracht. „Daher sollte der Kompost sorgfältig durchgesiebt und Schneckeneier herausgeklaubt werden“, so Schrott-Moser