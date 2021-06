Fußgängerin von Rettungswagen erfasst und getötet

Am späten Vormittag wurde eine Frau im Bereich der Kreuzung Unionstraße/Kefergutstraße von einem Einsatzfahrzeug angefahren. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie verstarb. Laut ersten Informationen war das Rettungsauto, das stadtauswärts unterwegs war, einem abbiegenden Pkw ausgewichen. In weiterer Folge kam es zu dem Zusammenstoß mit der Fußgängerin.