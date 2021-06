Völkermarkter (58) sammelt und repariert Uhren

Auch Oldtimer-Fan

Wenn Teile des Uhrwerks fehlen, fertigt Mirkac diese in seiner Werkstätte selbst an: “Das kann dann schon ein Weilchen dauern.„ Der Tischler, der seit 35 Jahren bei Griffner Haus arbeitet, ist auch Oldtimer-Fan. Sein Lieblingsstück ist ein Lloyd mit 19 PS: “Den habe ich als Wrack gekauft und mit viel Liebe repariert.„ Auch ein Tatra (Baujahr 1939) steht in seiner Garage: “An Sonntagen fahre ich damit aus." Gerlinde Schager