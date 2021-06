Klassik-Konzert auf Ski-Weltcupstrecke

Ganz besondere Orte

Drei ganz besondere Locations warten auf die Musikfreunde: Am 6. Juli spielt das Orchester in der Talstation des Hochficht im Mühlviertel, am 9. Juli vor der Kulisse des Großen Priel im Zieleinlauf der Ski-Weltcupstrecke in Hinterstoder und am 15. Juli im Innenhof des Stift Reichersberg. Rund 100.000 Euro kostet die Infrastruktur pro Konzert, finanziert u. a. aus nicht ausgeschöpften Budgets für internationale Tourneen, die aber nächste Saison wieder stattfinden sollen.