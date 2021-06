Gar nicht ladylike Autolenkerin ohne Führerschein

Die 30-jährige Linzerin parkte am 31. Mai gegen 22:30 Uhr im Süden von Linz aus einer Parklücke aus und beschleunigte unmittelbar vor der Polizei im Stadtgebiet auf etwa 90 km/h. Beim Kreisverkehr in der Muldenstraße konnte sie angehalten werden. Sie gab sofort zu, dass ihr der Führerschein entzogen worden ware. Aufgrund von konkreten Verdachtsanzeichen und ihrem Verhalten wurde sie zu einer Suchtgift-Untersuchung aufgefordert, sowie in späterer Folge zu einem Alkomattest, wobei die Linzerin beides verweigerte.