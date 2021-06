Halbe Million Wohnzimmertests in zwei Wochen

Seit den Öffnungsschritten am 19. Mai 2021 bietet das Land Oberösterreich eine digitale Plattform an, auf der Ergebnisse von Antigen-Selbsttests („Wohnzimmertests“) hochgeladen werden können und die Bestätigung im Rahmen der 3-G-Regelung bei Eintritten gelten. Das Angebot wird von Anfang an sehr gut angenommen und steigert damit das bisher schon hohe Testangebot in Oberösterreich um ein Vielfaches. Mehr als 500.000 Testergebnisse wurden in den vergangenen zwei Wochen bereits hochgeladen. 487 davon waren positiv.