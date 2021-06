French Open: Gestohlenes Auto verzögerte Match!

Ein verdächtiges Auto hat am Dienstag den Start der Tennis-French Open in Paris auf einem Platz verzögert. Ugo Humbert und Ricardas Berankis legten erst 25 später als geplant los, weil ein Auto an der Außenseite ihres in den Botanischen Garten reichenden Platzes „Simonne Mathieu“ von den Sicherheitskräften „neutralisiert“ werden musste.