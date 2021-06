Ohrenbetäubender Lärm soll Migranten abschrecken

Werden dennoch Migranten an der Grenze aufgegriffen, so kommen sie in Auffanglager oder werden sofort wieder zurückgewiesen. Zuletzt konnte ein deutlicher Rückgang von Migranten in Griechenland festgestellt werden. In seiner jüngsten Statistik zählt das Bürgerschutzministerium in Athen rund 9000 Menschen, die auf den Inseln Lesbos, Chios, Kos, Leros und Samos in den Lagern ausharren. Noch im vergangenen Jahr waren es mehr als 40.000.