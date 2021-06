Rücksichtsloser Alko-Lenker rammt Pkw von Seniorin

Ein beim 30-jährigen Serben durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Zeugen gaben zudem an, dass der Mann kurz vor dem Unfall bereits durch sein rücksichtsloses Fahrverhalten aufgefallen war. So hatte er an übersichtlichen Stellen überholt, Sperrlinien und Rotlicht auf einer Kreuzung missachtet. Er wurde mehrfach angezeigt.