Hans Knauß: „Ich werde mir nichts abschauen“

Und was sagt Forcher zu seinem Nachfolger? „Ich kann nur das beurteilen, was ich bisher von ihm kenne“, so der 90-Jährige, „er ist ein exzellenter Skifahrer, ein guter Kommentator, er macht in der Werbung eine gute Figur, und er ist ein fescher Kerl!“ Ob Knauß es wie Forcher ebenfalls auf 34 rekordverdächtige Moderationsjahre bringt, bleibt abzuwarten. Forcher: „Wenn er die Erwartungen, die man in ihn setzt, erfüllt, dann freu ich mich auf alle Fälle!“