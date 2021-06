Sommer 2021: Lockerheit ja, Sorglosigkeit nein

„Nein“, sagt Umweltmediziner Hans-Peter Hutter, „das Virus macht keine Sommerpause.“ Aber die Impfung, die Maßnahmen und der saisonale Effekt führen dazu, dass es aktuell weniger Chancen habe. Bis Sonntag waren 1,5 Mio. Menschen voll geimpft, mit 229 Neuinfektionen am Montag setzt sich der positive Trend der letzten Wochen fort. Diese günstige epidemiologische Lage ermögliche auch die Öffnungen und die Rückkehr des sozialen Miteinanders. So weit, so gut.