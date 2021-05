Hacker: „Feiern uns beim Impfen viel zu früh ab“

Plan für Long Covid-Therapie muss her

Zu seiner Forderung, die Reha-Kosten für die Corona-Langzeitfolgen Long Covid solle die Sozialversicherung bezahlen, sagte Hacker, etwa zehn Prozent der Corona-Kranken seien Betroffene, die derzeit in Akut-Spitälern versorgt würden. „Aber das kann nur für die Startphase brauchbar sein. Das ist auch der Grund, warum wir in Wien über hundert Patienten im Spital haben.“ Die künftigen Kosten für Long Covid seien noch nicht abschätzbar. Jetzt müsse der Reha-Plan, der bis 2025 gilt und in dem Covid noch nicht vorkommt, rasch überarbeitet werden.