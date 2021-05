„Covid-Tests bleiben in Wien vorerst (!) gratis“

Bis alle, die geimpft werden wollen, es auch sind, heißt es: testen, testen, testen. Aber wie lange geht das noch, ohne dafür zu bezahlen? In Vorarlberg wird aufgrund des Impffortschritts überlegt, die Corona-Tests zurückzuschrauben - um mehr zum Stich zu bewegen. In Wien? „Wir werden alle Testmöglichkeiten vorerst kostenlos beibehalten“, so Hacker. Vorerst - das kann viel bedeuteten. Bis Jahresende, so heißt es, werde an den Gratis-Test jedenfalls nicht gerüttelt.