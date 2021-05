Europas Königshäuser sind nun langsam durchgeimpft

Nachdem seine Schwestern Elena und Christina von Spanien für einen Mega-Skandal gesorgt hatten, weil sie sich bereits im Februar in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) während eines Besuchs bei ihrem Vater Juan Carlos haben impfen lassen, ist nun auch der spanische König Felipe geimpft. Der 53-Jährige erhielt am 29. Mai in Madrid seine erste Impfung, wie der Palast am Sonntag bekannt gab.