Steirische UFO-Jäger: Welle von Sichtungen

Das UFO-Geständnis von Barack Obama und die Veröffentlichung eines Videos durch das US-Militär haben für viel Aufsehen gesorgt. Die steirischen UFO-Jäger Waltraud Kaliba und Jürgen Trieb erklären, was wirklich dahinter steckt. Droht ein „Krieg der Sterne“ mit China? Und: In letzter Zeit gab es in der Obersteiermark eine Welle von Sichtungen.