Richterin: Keine Beweise gegen Seilbahn-Direktor

Überraschende Wende nach dem schweren Seilbahnunglück mit 14 Toten am Lago Maggiore: Die Untersuchungsrichterin in der norditalienischen Stadt Verbania sieht keine Hinweise auf ein Verschulden durch den Besitzer und den Direktor der Anlage der Firma „Ferrovie del Mottarone“. Die Männer waren am Mittwoch zusammen mit dem Einsatzleiter festgenommen worden.