Patrouillen-Flüge bald von neuem Stützpunkt

Viele Vorteile

Mit der Inbetriebnahme der neuen Zentrale in Wiener Neustadt Ende 2022/Anfang 2023 kann die Flugpolizei noch effizienter im Burgenland operieren: Die Flugzeiten zu wichtigen Einsatzgebieten verkürzen sich. Außerdem sind in Wiener Neustadt mehrere Helikopter sowie der Wartungsbetrieb stationiert. Im Falle von technischen Problemen ist somit rascher Ersatz möglich. „Die neue Flugeinsatzstelle ist optimal für uns “, so Flugpolizei-Chef Christian Stella.