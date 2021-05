Vor Abstimmung spitzt sich Streit um Heizwerk zu

200-Euro-Bonus sorgt für Wirbel

Für Wirbel sorgt ein Brief der EVN an Haushalte einer Siedlung in Biedermannsdorf. Darin wird ein 200-Euro-Bonus angeboten, sobald das Werk in Betrieb geht. Christoph Luisser, FP-Gemeinderat und Anwalt, hat eine Sachverhaltsdarstellung wegen des Verdachts der Bestechung an die Staatsanwaltschaft geschickt. EVN-Sprecher Stefan Zach kontert: „Das ist juristisch auf Herz und Nieren geprüft.“