Uni-Rektor Lukas: Gassi gehen mit Robo-Dog „Spot“

„Ich habe Bewegungen eines Hundes eingeübt“, gesteht Dominic Koll vom Linzer Startup qapture, das an der JKU verwurzelt ist. Die Forscher im Bereich Künstliche Intelligenz wollen „Spot“, der in Boston erfunden worden ist, für bestimmte Einsätze fit machen. Andreas Müller, Robotik-Experte an der JKU, sagt: „Die Maschine kann Brandherde erkunden und Wälder oder Wüsten vermessen.“ Was „Spot“ noch nicht kann: „Bellen und im Dunkeln sehen“, gesteht Müller. An der JKU wird „Spot“ deshalb mit Radarsystemen ausgestattet: „Dann kann er sich im Dunkeln gut orientieren.“