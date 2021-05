Harry: „Schäme mich, wie ich damit umgegangen bin“

Prinz Harry hat in der neuen Folge seiner Doku-Serie „The Me You Can‘t See“ über die Schamgefühle von Angehörigen gesprochen, die die psychischen Probleme ihrer Nächsten zunächst nicht bemerkt haben. „Als Eltern, als Geschwister haben wir, wie ich es kennengelernt habe, ein Element der Scham, das wir empfinden, weil wir sagen: ,Wie konnten wir es nicht gesehen haben?‘“, erklärte er. Auch er selbst habe sich bei seiner Gattin Herzogin Meghan zunächst nicht mit Ruhm bekleckert, gestand er ein.