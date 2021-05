Nach Conte-Abschied: „Biest“ zeigt Emotionen

Unter Conte erzielte der Belgier 64 Tore in 95 Spielen, sein Marktwert stieg von zwischenzeitlich 85 wieder auf 100 Millionen Euro. Mit Kevin De Bruyne (ebenfalls 100 Millionen) und Goalie Thibaut Courtois (75) sind zwei weitere Landsmänner unter den zehn wertvollsten Spielern der EURO. Bei der Belgien in den Wettbüros neben England und Frankreich als Topfavorit gilt - auch dank Lukaku, der in 91 Länderspielen 59 Tore erzielte. Nachfolger von Conte bei Inter wird der bisherige Lazio-Coach Simone Inzaghi.