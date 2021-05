Das Gesetz der Serie spricht für die Harder Teufel

Kommenden Mittwoch ist es so weit: Der finale Showdown um den österreichischen Handball-Meistertitel zwischen dem HC Hard und den Fivers aus Wien-Margareten startet mit Spiel eins in der Sporthalle am See. „Krone“-Handballexperte Harald Armellini weiß, was vor der Finalserie für die Roten Teufel vom Bodensee spricht.