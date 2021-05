Cineplexx öffnet ab 18. Juni wieder alle Kinos

Die größte heimische Kinokette Cineplexx öffnet mit 18. Juni wieder alle ihre Häuser. Bisher hatten nach dem Lockdown-Ende vergangene Woche nur - wie berichtet - die vier Arthouse-Standorte Urania Kino und Actors Studio in Wien, das Geidorf Kunstkino in Graz sowie das Villacher Stadtkino Publikum empfangen. Gleichzeitig mit der Öffnung der Kinos werden auch die Buffets wieder betrieben, teilte man am Mittwoch mit.