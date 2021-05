Konditor Ulreich baut seine Produktion aus

Regionale Impulse für Wirtschaft

Feststeht, dass der Konditormeister die Produktion erweitern will. Auf die Wichtigkeit von gut durchdachten Investitionen verwies der Landesrat. „Das ist der richtige Weg. Das Burgenland setzt ebenfalls eine ganze Reihe solcher wachstumsstärkender Impulse, damit wir gefestigt aus der Krise gehen werden“, betonte Schneemann. Vor allem in global unsicheren Zeiten seien unternehmerischer Geist, vielversprechende Geschäftsideen und Investitionen in den Wirtschaftsstandort Burgenland notwendig, hob der Landesrat hervor.