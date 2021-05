Zverev über Thiem: „Schöner geht‘s ja nicht“

Was Zverev konkret meinte: „Du hast einen Freund auf der Tour und bestreitest dann die größten Spiele mit ihm. Schöner geht‘s ja nicht. So ein Finale spiele ich natürlich viel lieber gegen einen Freund als gegen jemanden, den ich nicht mag.“ Auf Nachhaken der beiden Interviewer gestand Zverev: „Natürlich wollte ich das Finale gewinnen, ist ja klar. Aber an der Freundschaft hat das nichts geändert.“