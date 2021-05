Marko Arnautovic: „Scheiss mir noch immer nichts!“

Generell würden Alkohol und Fußballer-Leben nicht sonderlich gut zusammenpassen, das räumte der ÖFB-Offensiv-Zauberer schon ein - „aber es gibt auch Abende, an denen man dann etwas übertreiben kann.“ Allerdings eher nicht in China, „denn die Chinesen haben da schon einiges drauf“, so Arnautovic über das Land, in dem er zurzeit und wohl bis auf Weiteres dem Ball nachjagt ... Apropos „nachjagen“: Seinem eigenen Anspruch in Sachen Nationalteam-Tore scheint er etwas hinterher zu hinken - als Grissemann/Stermann ihm eine Zusammenstellung aller seiner 25 Länderspiel-Tore ankündigen, reagiert Arnautovic regelrecht überrascht. „25 sind‘s nur? Das ist sehr wenig!“