Sofia: Stalker schoss in U-Bahn auf Altenpflegerin

Um 16.15 Uhr wollte Pavlova S. in den Flieger nach Wien steigen - die Bulgarin arbeitet seit über acht Jahren als Altenpflegerin in Österreichs Bundeshauptstadt. Auf dem Weg zum Flughafen kam es am 12. Mai aber zur erschütternden Bluttat: Die 55-Jährige wurde mit insgesamt vier Schüssen in Bauch, Brust und Kopf niedergestreckt. Der Schütze Maxim P., ein ehemaliger Elitesoldat und als Wachmann ebenfalls seit Jahren in Österreich tätig, richtete die Pistole schließlich gegen sich selbst - und nahm sich per Kopfschuss das Leben.