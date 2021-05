Niederlande: „Oranjes“ auf dem Weg zu altem Glanz

Die Schmach von zwei verpassten Endrunden in Folge ist vergessen, die Motivation enorm groß: Das niederländische Fußball-Nationalteam will sich bei der EM 2021 von seiner besten Seite präsentieren. Die Hoffnungen auf ein starkes Abschneiden sind berechtigt, in der EM-Qualifikation konnte man Deutschland voll Paroli bieten, zudem beendete man die erste Auflage der neuen Nations League 2019 als Zweiter. Erinnerungen an den alten Glanz der „Oranjes“ werden wach.