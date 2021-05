Paukenschlag! Andi Herzog wird Admira-Trainer

Steckbrief Andreas Herzog



Geburtsdatum: 10. September 1968



Geburtsort: Wien



Familienstand: verheiratet mit Katharina, Söhne Luca und Louis



Wohnort: Breitenfurt/Niederösterreich



Laufbahn als Spieler:

1974 - 1983: Admira Wacker

1984 - 1987: Rapid

1988: Vienna

1988 - 1992: Rapid

1992 - 1995: Werder Bremen

1995 - 1996: Bayern München

1996 - 2001: Werder Bremen

2002 - 2003: Rapid

2004: Los Angeles Galaxy



Erfolge als Spieler:

1993: Meister mit Bremen

1994, 1999: Cup-Sieger mit Bremen

1993, 1994: Supercup-Sieger mit Bremen

1996: UEFA-Cup-Sieger mit Bayern

264 Spiele in der deutschen Liga, 61 Tore

103 ÖFB-Länderspiele (Rekord-Internatonaler), 26 Tore

Team-Debüt am 6.4.1988 in Athen (2:2)

WM-Teilnahmen 1990, 1998

1992: Österreichischer Fußballer des Jahres



Laufbahn als Betreuer:

Mitglied des ÖFB-Trainerstabes in den WM-Qualifikationsspielen gegen England und Nordirland im Oktober 2005

1. Jänner 2006 - Ende Juni 2008: Assistent von Teamchef Josef Hickersberger mit Teilnahme an der Heim-EM 2008

Sommer 2008 bis März 2009: Assistent von Teamchef Karel Brückner

März 2009 bis 16. Dezember 2011: ÖFB-U21-Teamchef

Dezember 2011 bis November 2016: Co-Trainer von Jürgen Klinsmann beim US-Nationalteam mit WM-2014-Teilnahme

August 2018 bis Juni 2020: Teamchef Israel