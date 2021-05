Messner tauschte den Wald für Wurstproduktion

Die Zukunft im Blick

Fast 70 der knapp 80 Mitarbeiter sind in der Reiter-Produktion tätig, stellen im Innviertel unter anderem Schwarzwälder, Kant- und Buren-Wurst, Käsekrainer und Schinkensalami, sowie Gulaschsuppe her. Eine Filiale gibt es in Eberschwang, sonst kann man die Würste des Familienunternehmens im Lebensmittelhandel kaufen - also etwa bei Billa, Billa Plus über Spar bis MPreis.