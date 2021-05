Im Eishockey-Sumpf lassen sich die Ermittler Zeit

Weitere Vorwürfe

Laut Insidern seien bei der Befragung der Anzeiger weitere Vorwürfe gegen den Manager laut geworden, die aber nicht in den sichergestellten Chat-Protokollen dargelegt werden können. Etwa nicht mehr auffindbare Verträge. Doch beim Manager gab es noch keine Hausdurchsuchung, allerdings beim suspendierten Chefinspektor – für beide Genannten gilt die Unschuldsvermutung. „Das dauert alles zu lange“, würde sich Anwalt Arthofer mehr Tempo in den Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien wünschen, die den Akt bearbeitet.