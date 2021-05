Leitl-Werke bereit für den Balance-Akt

„Schauen uns alle Abläufe an“

Im Projekt „Leitl 4.0“ packt das Familienunternehmen die Digitalisierung beim Schopf: „Wir schauen uns alle Abläufe und Prozesse an, um zu wissen, wo wir effizienter werden können. Zusätzlich investieren wir in unsere Standorte.“ So wurde in Hörsching, wo die Produktion von Betonfertigteilen beheimatet ist, ein Roboter installiert, der Schalungselemente bewegt.