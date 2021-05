WHO: Wohl viel mehr Corona-Tote als angegeben

Auch indirekte Todesfälle berücksichtigt

Auch Todesfälle, die auf die allgemeinen Krisenbedingungen zurückzuführen sind, seien in der Schätzung berücksichtigt worden, erklärte die WHO in einer Mitteilung. Beispiele dafür sind Menschen, die an einer anderen Krankheit leiden und aufgrund der Pandemie kein Intensivbett bekommen haben. Zudem seien laut WHO andere Routineimpfungen wegen Corona unterbrochen worden.