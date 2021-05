Bachmann: Frecher „Batman“, Treffen mit Elton John

Zumal seine Karriere beim kleinen SV Winzendorf begann. Als Stürmer. „Aber ich wollte immer ins Tor. Aber der Papa war der Trainer, er hat mich nicht gelassen“, erzählt Bachmann. „Weil ich so viele Tore geschossen habe.“ Erst bei der Admira wechselte er zwischen die Pfosten, dort blieb er auch bei Rapid, Sturm und der Austria. Das Heimweh war da noch Spielverderber. So unterschrieb der damals 16-Jährige erst im zweiten Anlauf bei Stoke City. „Wenn dich so ein Klub will, kannst nicht nein sagen.“ Er war reif für die Insel. Und blieb.