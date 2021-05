Christopher Zöchling: Der rasende Weltenbummler

Der 33-Jährige führt zweifelsfrei nicht das Leben eines Otto Normalverbrauchers. Geboren in Leoben, aufgewachsen in Afrika und der Türkei. „Vor 20 Jahren bin ich des Berufs meines Vaters wegen mit der Familie nach Dubai gezogen.“ Zöchling ist ein echter Weltenbummler. Ein pfeilschneller obendrein. Zum Porsche-Carrera-Cup-Auftakt in Spa düste der Steirer (der kurioserweise mit deutscher Lizenz fährt) gleich zweimal als Dritter aufs Podest, letztes Wochenende war er Fünfter und Sechster. „Ich fühle mich in dieser Serie wohl. Wir fahren mit der neuen 992er-Serie von Porsche. Die ist noch einmal ein riesiger Fortschritt, in diesem Auto macht es viel Spaß.“