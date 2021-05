„Spiele auf die 33, weil Max extrem hungrig ist“

„Ich spiele auf die 33“, lächelt Red Bulls Motorsportchef Dr. Helmut Marko und begründet: „In seinen ganz jungen Jahren ist Max in Monaco zweimal in die Leitplanken geknallt. Dazu kommt, dass er letztes Mal mit dem schnelleren Auto das ganze Rennen über hinter Hamilton festgehangen ist. Also, der ist hungrig wie nur was auf den Sieg.“