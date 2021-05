Der erste Tag zurück in eine neue Freiheit

Schlange vorm Eingang

Gestärkt ging’s weiter in die Eurotherme Bad Schallerbach. Auch hier: Eine lange Menschenschlange vorm Eingang. Derzeit darf nur ein Drittel der normalen Besucheranzahl in die Therme. Drinnen verteilte sich alles gut. „Wir haben Urlaub und uns schon so auf diesen Tag gefreut“, erzählt uns Papa Michael mit Tochter Marlena (8 Monate) aus Rechberg beim Plantschen im Wasser. Auch Saunameister Dariusz Malek hatte sich noch nie so auf seine Aufgüsse gefreut wie an diesem Tag.