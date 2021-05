Vermisste Frau verletzt aus Sillschlucht geborgen

In Klinik eingeliefert

Die Verletzte wurde von den Einsatzkräften aus der Sillschlucht gebracht, anschließend der Rettung übergeben und in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Neben der Polizei war auch die Berufsfeuerwehr Innsbruck, die Freiwillige Feuerwehr Vill und die Bergrettung an der Suche beteiligt.