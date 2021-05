OÖ Schüler müssen alle 48 Stunden zum Covid-Test

Gestern war ein besonderer Tag für Österreichs Schüler: Der Präsenzunterricht startete wieder für alle. In Ostösterreich werden also noch an 33 Tagen alle Jugendlichen gemeinsam in der Klasse lernen können, im Oberösterreich sind es fünf Tage mehr, hier beginnen die Sommerferien ja immer eine Woche später. In den Schulen gelten weiter Hygiene- und Abstandsregeln, Mund-Nasen-Schutz bzw. FFP2-Maske bleiben Pflicht. Wer am Unterricht teilnehmen will, muss sich auch testen, und zwar immer am Montag, Mittwoch und Freitag. Eingetragen werden die Ergebnisse in den „Corona Testpass“ (Bild re.). Der soll nach Angaben des Bildungsministeriums ab heute an die oberösterreichischen Schulen geliefert werden.