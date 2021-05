Spahn: Impf-Reihenfolge soll ab 7. Juni entfallen

Bei den Corona-Impfungen in Deutschland soll nach Plänen von Gesundheitsminister Jens Spahn ab dem 7. Juni keine Priorisierung mit einer festgelegten Reihenfolge mehr gelten. „Damit sind alle Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren berechtigt, einen Impftermin zu vereinbaren“, heißt es in einem Beschlussentwurf der Regierung für Beratungen mit den Gesundheitsministern der Bundesländer am Montag.