Musiklehrerin mit Sinn für Salz und feine Töne

In drei Verpackungsgrößen wird das Salz abgefüllt, die Etikettierung übernimmt die Lebenshilfe Freistadt. „Ich schätze gegenseitige Unterstützung“, betont die Mutter von zwei Söhnen, die hauptberuflich als Lehrerin an den Landesmusikschulen in Pregarten und Bad Zell das diatonische Hackbrett und die steirische Harmonika unterrichtet. Abseits der Salzproduktion stellt die Welt der Töne sowieso die große Leidenschaft der Mühlviertlerin dar. „Ich hab’ immer schon musiziert“, so Fragner-Lieb, die nach dem Besuch der HLW in Freistadt schließlich am Mozarteum in Salzburg aufgenommen wurde und studiert hatte. Wo sie ihren Mann kennenlernte? Auf einem Musikfest.B.K.