Bei Sex-Fantasien: Kommunikation ist das A und O!

Let´s talk about sex - heute wird über Sex und Fetische so offen gesprochen wie noch nie. Es gibt immer mehr Sex Shops, SM-Cafés und Co. Auch Filme wie „50 Shades of Grey“ werden immer normaler… Aber was ist eigentlich „normal“? Was passiert, wenn man sexuelle Fantasien unterdrückt statt sie auszuleben? Und: Wie offen stehen die Menschen in Österreich ihren erotischen Vorlieben gegenüber? Darüber sprechen Psychotherapeuten, Sex Coaches, BDSM-Fans und eine in Österreich bekannte Domina in der krone.tv-Reportage „Aufmacher“.