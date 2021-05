Lugner floh vor Lydia Kelovitz nach Kärnten

Darf Lydia nicht mit Lugner in See stechen?

Dabei hätte Lydia ja mit seinem „Käfer“ Sonja Schönanger sowie dem „Babyelefant“ Dani Ried-Kennedy im ATV-„Loveboat“ in See stechen sollen. Ob daraus was wird, steht aktuell aber in den Sternen. Auf Knatsch auf der Luxus-Jacht hat Lugner nämlich wenig Lust. „Ob ATV sie weiter einplant, ist mir nicht bekannt. Ich bestehe allerdings darauf, wenn sie es zu arg treibt, dass ich sie auf meine Kosten heim senden darf", erklärte er.