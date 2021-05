Mörtel sucht „Seepferdchen“ für „Lugners Loveboat“

Wer sich schon immer an Mörtels Seite gesehen hat und sein nächstes Tierchen werden möchte, hat nun die einmalige Gelegenheit, sich gemeinsam mit Richard Lugner auf ein großes Sommerabenteuer zu begeben. Denn der Baumeister sticht Ende August mit „Lugners Loveboat“ in Begleitung von Dani, Sonja und Lydia in See, um sein „Seepferdchen“ zu finden.