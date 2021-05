Drogen-Lenker mit gestohlenen Taferl unterwegs

Bei Alkohol- und Drogenkontrollen im Gemeindegebiet von Grödig fiel den Beamten ein stark beschädigter Opel Astra auf - daraufhin führten sie beim Lenker eine Verkehrskontrolle durch. Der 21-jährige, in Wien lebende, Salzburger gab gleich an, dass er keinen Führerschein besitzt. Den stark beschädigten Opel Astra hatte er von einem Freund gekauft. Bei der anschließend durchgeführten Fahndungsanfrage kam schließlich zum Vorschein, dass die Kennzeichen des Autos bereits im April in Wien gestohlen gemeldet wurden. Ein durchgefährter Alkoholtest verlief negativ, aber ein Drogen-Test schlug gleich mehrmals an: Nämlich auf Kokain, THC und Amphetamin. Der 21-Jährige wurde für fahrunfähig erklärt - er zeigte sich in allen Belangen geständig. Ihn erwarten mehrere Anzeigen.