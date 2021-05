„Es ist wichtig, nun cool zu bleiben“

Tag der Entscheidungen im Basketball! Meister Kapfenberg ist heute daheim gegen Gmunden zum Siegen verdammt, denn sonst feiern die Schwäne in Walfersam den Titel. Eine mental harte Angelegenheit, denn am Donnerstag hatte man die Hand schon am Sieg und vergeigte es in der Verlängerung. „In so einer Phase ist es wichtig, als Team cool zu bleiben. Man kann die Spieler nur aufbauen und ihnen Hoffnung geben“, weiß Steiermarks Verbandspräsident Heinz Kügerl. Selbst wurde er mit den Bulls dreimal Meister. „Solche Momente prägen den Sport. Es ist eine Finalserie auf Messers Schneide. Für mich hat es nichts Schöneres gegeben, als sich zu beweisen und den Turnaround zu schaffen.“