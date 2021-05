150 Kennzeichen wurden den Tuning-Fans abgenommen

Bei den heutigen Kontrollen der LVA-Kräfte wurden elf Kennzeichen wegen technischen Mängeln wie Veränderungen an der Abgasanlage, Tieferlegungen etc., in Zusammenhang mit dem inoffiziellen Tuning-Treffen abgenommen. Die Kontrollen fanden rund um den Wörthersee und in Villach statt.