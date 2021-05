Indien startet Impfungen mit Sputnik-V-Vakzin

In Indien wird seit Freitag auch der russische Corona-Impfstoff Sputnik V eingesetzt. Die ersten Impfungen hätten im zentralindischen Hyderabad begonnen, teilte der russische Staatsfonds RDIF mit. Sputnik V sei damit der „erste im Ausland hergestellte Impfstoff, der in Indien genutzt wird“. Eine zweite Charge werde in den kommenden Tagen in Indien erwartet.