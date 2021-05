Herzenswunsch: Ein Häuschen zum Sterneschauen

Stella leidet an einem sehr seltenen Gendefekt. Und sie hat einen großen Traum, der ganz ihrem Namen entspricht. Das 4-jährige Mädchen möchte nichts sehnlicher als ein kleines Gartenhaus. „Mit einer Treppe nach oben, wo ich eine Kuschel- und Schlafecke habe, mit einem Dachfenster zum Sterneschauen“, schreibt Stella in ihrem Brief. Diesen hat sie samt Fotos in ihre Wunschbox gegeben hat, die sie gemeinsam mit ihrer Mama gebastelt hat.