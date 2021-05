Spitälern in Kolumbien droht jetzt der Kollaps

Nach tagelangen Protesten (siehe Video oben) steht das Gesundheitssystem in Kolumbien angesichts der Corona-Pandemie vor dem Zusammenbruch. „Es muss mit aller Realität gesagt werden: Die Ansteckungssituation in Bogota ist kritisch, fast einhundertprozentige Belegung der Intensivstation“, so Gesundheitsminister Fernando Ruiz. 500 Patienten müssten aus der Hauptstadt in andere Teile des Landes verlegt werden.